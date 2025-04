Achtung, Verkehrsteilnehmer: Obergasse in Freiberg wird ab 14. April gebaut

Die Arbeiten sollen laut Stadtverwaltung bis Ende Juli/Anfang August dauern.

Die Obergasse in Freiberg westlich der Bahnschienen wird saniert. Das ist der Bereich zwischen Hausnummer 20 sowie 33 A bis C. Beginnen werden die Arbeiten am Montag, dem 14. April, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Das geplante Ende der Baumaßnahme ist demnach zwischen Ende Juli bis Anfang August avisiert.