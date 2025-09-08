Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Action und Liebe versprechen die Landesbühnen Sachsen mit „Die Spur der Hebamme“.
Action und Liebe versprechen die Landesbühnen Sachsen mit „Die Spur der Hebamme“. Bild: Hagen König
Freiberg
Action, Puppen, Regionales: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Redakteur
Von Wieland Josch
Ob edle Ritter, regionale Genüsse, musikalisches Erlebnis oder Puppen mit Teamfähigkeit - der Kalender für Mittelsachsen hält einiges bereit, von dem man sich überraschen lassen kann.

Zumindest was das Veranstaltungsprogramm des Landkreises Mittelsachsen in dieser Woche anbelangt, kann man konstatieren, dass kein Grund für Langeweile vorhanden ist. Vielfältig wie schon so oft in der Vergangenheit geht es auch diesmal zu. Wir haben ein paar Vorschläge zusammengestellt.
