Action, Puppen, Regionales: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen

Ob edle Ritter, regionale Genüsse, musikalisches Erlebnis oder Puppen mit Teamfähigkeit - der Kalender für Mittelsachsen hält einiges bereit, von dem man sich überraschen lassen kann.

Zumindest was das Veranstaltungsprogramm des Landkreises Mittelsachsen in dieser Woche anbelangt, kann man konstatieren, dass kein Grund für Langeweile vorhanden ist. Vielfältig wie schon so oft in der Vergangenheit geht es auch diesmal zu. Wir haben ein paar Vorschläge zusammengestellt.