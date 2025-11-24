Adventskalender der Freiberger Lions: Jetzt stehen die Gewinnzahlen fest

Spannende Gewinne für den guten Zweck: Der Lions Club Freiberg verlost unter Notaraufsicht Preise im Wert von 18.000 Euro. Die Kalender sind begehrt.

Unter Aufsicht von Notar Tino Steglich (Bildmitte) sind die Gewinnnummern der diesjährigen Adventskalenderaktion des Hilfswerks des Lions Clubs Freiberg ausgelost worden. An der Ziehung beteiligt waren zudem Martin Fischer (von links nach rechts), Jacqeline Kurzbuch, Michel Hirschfeld und Anett Hofmann. Die Kalender sind fortlaufend nummeriert;... Unter Aufsicht von Notar Tino Steglich (Bildmitte) sind die Gewinnnummern der diesjährigen Adventskalenderaktion des Hilfswerks des Lions Clubs Freiberg ausgelost worden. An der Ziehung beteiligt waren zudem Martin Fischer (von links nach rechts), Jacqeline Kurzbuch, Michel Hirschfeld und Anett Hofmann. Die Kalender sind fortlaufend nummeriert;...