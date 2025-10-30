Adventskalender und Brettspiel: Lions Club Freiberg lädt zum „Mensch ärgere dich nicht“-Turnier

Der Lions-Adventskalender war ein voller Erfolg. Nun soll ein beliebtes Brettspiel nachziehen. Und das gleich mit einem großen Turnier im Tivoli, an dem alle Generationen teilnehmen können.

Das Erstaunen ist so groß wie die Freude: Alle 5000 Exemplare des Adventskalenders, den der Lions Club Freiberg auch in diesem Jahr wieder herausgegeben hat, sind verkauft. Innerhalb weniger Tage waren alle weg, auch die 1000 Stück, die in der Geschäftsstelle der „Freien Presse" erhältlich waren. „Das hätten wir nicht gedacht", freut...