Adventsmarkt am Dom zu Freiberg: Kuchen, Glühwein und Weihnachtsduft

Die zweite Auflage des weihnachtlichen Events im Kreuzgang und auf dem Grünen Friedhof zog abermals viele Menschen an.

Nachdem im vergangenen Jahr der Adventsmarkt am Freiberger Dom eine überwältigende Premiere feierte, waren die Veranstalter von der Domgemeinde gespannt, ob auch die zweite Auflage ein Erfolg würde. Sie wurden nicht enttäuscht. Über 1500 Gäste kamen am Samstag zum Adventsmarkt im Kreuzgang und auf dem Grünen Friedhof am Dom St. Marien....