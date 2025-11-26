Adventsmarkt am Freiberger Dom: Ein Erlebnis am Kreuzgang

Am 29. November schaffen Tannengrün, Herrnhuter Sterne und Lichterketten am Dom St. Marien zu Freiberg eine magische Atmosphäre. Was macht diesen Ort so besonders?

Tannengrün, Herrnhuter Sterne und Lichterketten: Der Adventsmarkt am Dom St. Marien zu Freiberg erlebt am Samstag, dem 29. November, seine zweite Auflage. Von 12 bis 19 Uhr laden die Kirchgemeinde und der Verein der Förderer am Dom St. Marien zu einem stimmungsvollen Erlebnis ein, das die besondere Atmosphäre von Kreuzgang und Grünem Friedhof...