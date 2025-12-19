Adventsmarkt im Lost Place in Oberschöna: Bräunsdorfer holen sich ihr Schul- und Bethaus zurück

Freiberg
Beim Adventsmarkt ist Leben in eines der ältesten Bildungsgebäude Sachsens bei Freiberg eingezogen. Viele Besucher sahen das Krippenspiel im denkmalgeschützten Schul- und Bethaus.
Engel, Hirten und König haben das betagte Gemäuer des Schul- und Bethauses in Bräunsdorf in Beschlag genommen. Die Knirpse der Kita „Striegstaler Zwerge“ führten auf den knorrigen Dielenbrettern des Emporen-Saales das Interessengemeinschaft das Krippenspiel auf. Im rappelvoll besetzen Auditorium hatten Gäste Platz auf den Holzbänken und...
