Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Adventsparade am Sonntag sind nahezu alle Frauensteiner Einwohner beteiligt.
An der Adventsparade am Sonntag sind nahezu alle Frauensteiner Einwohner beteiligt. Bild: Daniel Metzger
An der Adventsparade am Sonntag sind nahezu alle Frauensteiner Einwohner beteiligt.
An der Adventsparade am Sonntag sind nahezu alle Frauensteiner Einwohner beteiligt. Bild: Daniel Metzger
Freiberg
Adventsparade und Alpakas: Es weihnachtet am Wochenende in Frauenstein
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Feldbahn-Runden um den Markt, weihnachtlich-musikalisches Programm und deftige Leckereien gehören zum Frauensteiner Weihnachtsmarkt

Wer den Türchen des lebendigen Adventskalenders von Frauenstein folgt, landet am 6. und 7. Dezember unweigerlich auf dem Frauensteiner Markt – am Sonnabend, weil der Nikolaus kommt. Ab 17.30 Uhr gibt er im Vorfeld abgegebene Stiefel in der Almhütte an ihre Besitzer zurück. Am Sonntag lautet das Motto des Kalendertürchens schlicht und einfach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
13.11.2025
3 min.
Der Rassegeflügelverein Frauenstein bereitet eine Schau in Reichenau vor - trotz Geflügelpest-Gefahr
Rudolf Börner (l.) und Lutz Wolf mit ihren Amrock-Hühnern.
Die letzte Schau musste wegen Corona abgesagt werden, jetzt könnte sie täglich das Veterinäramt verbieten. Die Geflügelzüchter im Erzgebirge organisieren dennoch alles für das Wochenende.
Siiri Klose
21.10.2025
2 min.
Herbststimmung zwischen Frauenstein und Freiberg
Ohne Nebelfeuchte ist es kein Herbst, finden die Erzgebirger, während sich Freiberg melancholisch vom Sommer verabschiedet.
Siiri Klose
Mehr Artikel