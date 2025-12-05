Adventsparade und Alpakas: Es weihnachtet am Wochenende in Frauenstein

Feldbahn-Runden um den Markt, weihnachtlich-musikalisches Programm und deftige Leckereien gehören zum Frauensteiner Weihnachtsmarkt

Wer den Türchen des lebendigen Adventskalenders von Frauenstein folgt, landet am 6. und 7. Dezember unweigerlich auf dem Frauensteiner Markt – am Sonnabend, weil der Nikolaus kommt. Ab 17.30 Uhr gibt er im Vorfeld abgegebene Stiefel in der Almhütte an ihre Besitzer zurück. Am Sonntag lautet das Motto des Kalendertürchens schlicht und einfach...