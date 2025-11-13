AfD will Dauerbeflaggung auch in Mittelsachsen

Die AfD will die Nationalflagge künftig dauerhaft vor Gebäuden der Kreisverwaltung gehisst sehen. Doch noch bevor der Antrag auf der Tagesordnung steht, gibt es bereits Kritik an der Initiative.

Während sportlicher Großereignisse wie der Fußballweltmeisterschaft weht sie gern mal freiwillig und ganz ohne Vorschrift an Autos von Fans: die Deutschlandfahne in Schwarz-Rot-Gold. Bei besonderen Anlässen und Gedenktagen wehen Flaggen auch vor öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern oder denen des Landratsamtes. An den...