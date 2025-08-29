Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Eine Ergotherapeutin spricht mit einer Patientin.
Eine Ergotherapeutin spricht mit einer Patientin. Bild: David Hecker/dpa
Freiberg
Aktionsmonat „Pflege, Alter und Demenz“ in Mittelsachsen
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Pflegenetz im Landkreis bietet im September Dutzende Veranstaltungen in vielen Städten und die gewohnten Beratungen an.

Mittelsachsen.

Das Pflegenetz Mittelsachsen ruft rund um den Tag der pflegenden Angehörigen am 8. September und den Welt-Alzheimertag am 21. September den September zum Aktionsmonat „Pflege, Alter und Demenz“ aus. Das teilte die Pressestelle des Landratsamtes mit. Mit vielen Partnern aus der medizinischen, pflegerischen und sozialen Versorgung sei ein Programm mit über 30 Veranstaltungen im Landkreis zusammengestellt worden. Ziel sei es, Betroffenen, Angehörigen, Fachkräften und Interessierten Informationen, Beratung und Möglichkeiten zum Austausch zu bieten. Auftakt ist am 3. September mit dem Symposium „Ein Tag gegen das Vergessen“ in Brand-Erbisdorf. Das gesamte Programm ist online abrufbar. (kru) www.freiepresse.de/pflegemonat

