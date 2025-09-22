Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu einem Unfall ist die Polizei nach Freiberg gerufen worden.
Zu einem Unfall ist die Polizei nach Freiberg gerufen worden.
Freiberg
Alkoholfahrt in Freiberg endet mit Unfall
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Freiberg verursachte ein Radfahrer mit 1,52 Promille einen Unfall. Die Höhe des Schadens: 3000 Euro.

Alkohol war offenbar die Ursache für einen Unfall, der sich am Sonntag in Freiberg ereignet hat. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz ereignet: Gegen 16.10 Uhr war ein 53-jähriger Fahrradfahrer auf der Nikolaigasse in Richtung Wasserturmstraße unterwegs. Dort wollte er einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß...
