Alkoholfahrt in Freiberg endet mit Unfall

In Freiberg verursachte ein Radfahrer mit 1,52 Promille einen Unfall. Die Höhe des Schadens: 3000 Euro.

Alkohol war offenbar die Ursache für einen Unfall, der sich am Sonntag in Freiberg ereignet hat. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz ereignet: Gegen 16.10 Uhr war ein 53-jähriger Fahrradfahrer auf der Nikolaigasse in Richtung Wasserturmstraße unterwegs. Dort wollte er einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß...