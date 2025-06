Alte Pracht im neuen Glanz: Schloss Pillnitz lockt zur

Das Pillnitzer Schlossmuseum öffnet am Samstagabend. Es werden auch Sammlungsgegenstände gezeigt, die bisher noch nicht öffentlich zu sehen waren.

Pillnitz.

Das Pillnitzer Schlossmuseum öffnet am Samstagabend, 14. Juni für die Dresdner Museumsnacht. Von 18 bis 24 Uhr sind die Ausstellungsräume in der Beletage des Neuen Palais zu besichtigen. In diesem Jahr ist das Motto „Alte Pracht im neuen Glanz“: Die Restaurierungsexperten Sandra Risz und Eric Stenzel arbeiten seit Monaten an den Deckengemälden und dem Schmuckfries im Kuppelsaal. Sie geben 18, 19 und 20 Uhr Einblicke in ihre Arbeit an den Kunstwerken von Carl Christian Vogel von Vogelstein. Die Pillnitzer Museologin Sophia Müller gewährt den Gästen 18.30, 19.30 und 20.30 Uhr einen Blick in ihren Arbeitsalltag und in das kleine Kunstdepot des Schlosses. Sie zeigt Sammlungsgegenstände, die bisher noch nicht öffentlich zu sehen waren. Gemeinsam kreativ werden, heißt es von 18 bis 21 Uhr bei Kulturpädagogin Gabriele Manke, wenn alle kleinen und großen Besucher ein gemeinsames Museumsnachtkunstwerk erschaffen. (fp) www.museumsnacht.dresden.de