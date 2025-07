Alter Meister: Deswegen ist ein Freiberger als einer der letzten Kupferstecher weltweit gefragt

Baldwin Zettl führt eine Kunst aus der Zeit Albrecht Dürers fort: Er ist einer der letzten Kupferstecher Europas. Mit seiner kunstvollen Bildsprache hat er Illustrationen für Weltliteratur geschaffen.

Am Gartentor des älteren Einfamilienhauses in Freiberg steht ein Name: Zettl. Kein weiterer Hinweis. Wer allerdings mit diesem Namen etwas anfangen kann, weiß, dass nach dem Klingeln einer der bedeutsamsten zeitgenössischen Künstler die Haustür öffnet. Baldwin Zettl gilt als meisterhafter Kupferstecher – und einer der letzten überhaupt....