Die ehemalige Gaststätte „Erbgericht“ in Rechenberg.
Die ehemalige Gaststätte „Erbgericht“ in Rechenberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Altes „Erbgericht“ in Rechenberg: Daran scheiterten die Rettungsversuche
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen des abgerissenen Denkmals taucht der Erzgebirgsort Rechenberg-Bienenmühle im Schwarzbuch der Stiftung Denkmalschutz auf. Welche Hilfen hätte es gegeben?

Vor zwei Wochen hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz das „Schwarzbuch der Denkmalpflege“ vorgelegt – eine Auflistung von über 100 Gebäuden in ganz Deutschland, die in den Jahren 2023 und 2024 verloren gingen. Für Sachsen sind zehn solcher Verluste verzeichnet, für Mittelsachsen zwei: ein Wohnhaus in Hartha und das „Erbgericht“ in...
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
24.08.2025
6 min.
Mit Video: „Es ebbt nicht ab“ - Heimatfest in Rechenberg-Bienenmühle erfährt Riesen-Resonanz
 28 Bilder
Blasmusik von drei Orchestern erklang zum Festsonntag. Im Bild spielt die Friedebacher Feuerwehrkapelle.
Seit Donnerstag ist ganz Rechenberg-Bienenmühle auf den Beinen: Das große Blasmusik-Festival lockt auch am Sonntag unzählige Besucher an.
Christof Heyden
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
25.08.2025
4 min.
Michael Funke über das größte Fest in Rechenberg-Bienenmühle seit 1995: „Dürfen auf keinen Fall das Feiern verlernen“
Michael Funke ist Bürgermeister der Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle. Das Foto entstand beim Generationentreffen im Festzelt.
Vier Tage lang wurde gefeiert, musiziert und getanzt. Was beim Heimatfest überraschend war und wann wieder gefeiert wird, darüber sprach Reporterin Cornelia Schönberg mit Bürgermeister Michael Funke.
Cornelia Schönberg
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
