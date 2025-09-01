Altes „Erbgericht“ in Rechenberg: Daran scheiterten die Rettungsversuche

Wegen des abgerissenen Denkmals taucht der Erzgebirgsort Rechenberg-Bienenmühle im Schwarzbuch der Stiftung Denkmalschutz auf. Welche Hilfen hätte es gegeben?

Vor zwei Wochen hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz das „Schwarzbuch der Denkmalpflege“ vorgelegt – eine Auflistung von über 100 Gebäuden in ganz Deutschland, die in den Jahren 2023 und 2024 verloren gingen. Für Sachsen sind zehn solcher Verluste verzeichnet, für Mittelsachsen zwei: ein Wohnhaus in Hartha und das „Erbgericht“ in...