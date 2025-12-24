Am Weihnachtsabend gilt: je mehr Gäste, desto besser die Feier!

Jeder Heiligabend-Besucher bringt etwas mit – zum Essen oder zum Zuhören. Und dann: Alle mal den Boom bewundern!

Viele müssen es sein! Den Weihnachtsabend möchte ich gern mit allen feiern, die in unserem Leben eine wichtige Rolle spielen. Und auch mit allen, die nur einen temporären Weihnachts-Unterschlupf brauchen. Es kommen also zusammen: Die Kinder. Die Eltern. Brüder und Schwestern. Das Patenkind. Freunde der Kinder. Gern hätte ich auch Onkel und...