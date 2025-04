Am Wochenende war schon bestes Mountainbikewetter. Wann beginnt die Blockline-Saison?

Die Blockline führt über 140 Kilometer durchs Erzgebirge und soll Touristen eine Alternative zum Wintersport bieten - warum gibt es dann bestimmte Zeiten, in denen sie als „geöffnet“ gilt?

Die Blockline-Saison startet dieses Jahr wie immer zu Ostern. Nur: „Ostern liegt spät in diesem Jahr“, seufzt Iris Gläser, die Chefin vom Berghotel Talblick in Holzhau. Denn eigentlich war schon am Wochenende bestes Mountainbikewetter. „Und der Winter verlässt uns ja mehr und mehr.“