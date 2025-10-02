Amtsgericht Freiberg: Geldwäsche, Körperverletzung, Diebstahl

Betrug, Diebstahl, Gewalt: Verschiedene Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht Freiberg. Hier ausgewählte Verfahren in der zweiten Oktoberwoche. Die Tatorte sind in Freiberg und Oberschöna.

Geldwäsche, Körperverletzungen, Eigentums- und Umweltstraftaten: Vor dem Amtsgericht Freiberg steht ab 6. Oktober eine volle Sitzungswoche an. Die Pressesprecherin und Richterin am Amtsgericht, Barbara Kaltschik, als ständige Vertreterin des Direktors, geht auf Anfrage auf ausgewählte Verfahren ein.