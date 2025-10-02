Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Am Amtsgericht Freiberg an der Heinrich-Heine-Straße steht eine volle Sitzungswoche an.
Am Amtsgericht Freiberg an der Heinrich-Heine-Straße steht eine volle Sitzungswoche an.
Freiberg
Amtsgericht Freiberg: Geldwäsche, Körperverletzung, Diebstahl
Redakteur
Von Heike Hubricht
Betrug, Diebstahl, Gewalt: Verschiedene Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht Freiberg. Hier ausgewählte Verfahren in der zweiten Oktoberwoche. Die Tatorte sind in Freiberg und Oberschöna.

Geldwäsche, Körperverletzungen, Eigentums- und Umweltstraftaten: Vor dem Amtsgericht Freiberg steht ab 6. Oktober eine volle Sitzungswoche an. Die Pressesprecherin und Richterin am Amtsgericht, Barbara Kaltschik, als ständige Vertreterin des Direktors, geht auf Anfrage auf ausgewählte Verfahren ein.
