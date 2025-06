Amtsgericht Freiberg setzt Prozess wegen übler Nachrede fort

Bei den Verhandlungen in der 27. Kalenderwoche geht es zudem unter anderem um Körperverletzung und Betrug. Ausgewählte Verfahren im Überblick:

Das Amtsgericht Freiberg setzt am 3. Juli 2025, ab 13.30 Uhr einen Prozess aus der Vorwoche fort. Die Angeklagte wird der üblen Nachrede in sieben Fällen und der Beleidigung in zwei Fällen beschuldigt. Ihr wird vorgeworfen, sich gegenüber Dritten beleidigend über Mitarbeiter der Grundschule geäußert zu haben, die ihre Tochter besuchte....