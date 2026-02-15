Amtsverweser in Freiberg: Philipp Preißler erhält Unterstützung von der AfD

Freiberg
Nach zwei Klagen gegen die OB-Wahl in Freiberg steht der Stadtrat vor einer Grundsatzentscheidung, ob ein Amtsverweser gebraucht wird. Philipp Preißler erhält für seine Bewerbung Rückenwind.
Philipp Preißler hat die Unterstützung einer weiteren Fraktion im Stadtrat sicher, wenn er sich um die Einsetzung als Amtsverweser in Freiberg bewirbt. Die AfD hat einstimmig beschlossen, zur Stadtratssitzung im März für die Bestellung eines Amtsverwesers zu stimmen bzw. Philipp Preißler im April als Amtsverweser zu bestellen. Das bestätigte...
