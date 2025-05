Angeschlagene Papierfabrik Felix Schoeller in Penig: Neuer Landrat sucht das Gespräch

Im Dialog mit Unternehmen: Sven Krüger startet seine Amtszeit in Mittelsachsen. Mit dem Papierhersteller in Penig steht er vor einer Herausforderung. Und es gibt weitere Punkte auf seiner Liste.

Die Wirtschaftsförderung und die Finanzierungssicherheit für die Arbeit im Landkreis sieht der neue Landrat Sven Krüger (parteilos) ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Bei Unternehmen wird er im Mai und Juni viele Kontakte knüpfen, kündigte der Freiberger zum Amtsantritt am 1. Mai an. So will er zum angekündigten Aus der...