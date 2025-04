Anzeige und Klage: Windrad-Transport von Freiberg nach Kleinschirma erhitzt die Gemüter

Während die Investoren ihre Gesetzestreue betonen, sehen Kritiker des Vorhabens Vorschriften verletzt. Werden die bis zu 80 Meter langen Bauteile in der Nacht zum Dienstag rollen?

Der Streit um den Aufbau von zwei Windkraftanlagen bei Kleinschirma am Stadtrand von Freiberg gewinnt an Dynamik. Viele Bewohner des Ortsteil der Gemeinde Kleinschirma sind aufgebracht und verunsichert. Ein Stein des Anstoßes sind die Schwerlasttransporte, die nun ab Montagabend durch Kleinschirma rollen sollen. So lagern beispielsweise an der...