Arbeitsunfall bei Siltronic in Freiberg – Verletzte wieder aus Krankenhäusern entlassen

Freiberg
Die Landesdirektion untersucht den Arbeitsunfall bei Siltronic in Freiberg am Freitag. Der Verdacht auf einen Medienaustritt blieb ohne Befund.
Nach dem Arbeitsunfall am Freitag auf dem Siltronic-Werksgelände in Freiberg sind die beiden Verletzten noch am selben Tag aus den Kliniken entlassen worden. Das teilte Susann Meerheim, Sprecherin der Landesdirektion Sachsen, mit. Die beiden Beschäftigte einer Partnerfirma – eine Frau und ein Mann – hatten über Augenreizungen und...
