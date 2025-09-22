Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Freitag bei der Siltronic AG in Freiberg.
Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Freitag bei der Siltronic AG in Freiberg. Bild: Bild: H. Haertel/Symbolbild
Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Freitag bei der Siltronic AG in Freiberg.
Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Freitag bei der Siltronic AG in Freiberg. Bild: Bild: H. Haertel/Symbolbild
Freiberg
Arbeitsunfall bei Siltronic in Freiberg – Verletzte wieder aus Krankenhäusern entlassen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Landesdirektion untersucht den Arbeitsunfall bei Siltronic in Freiberg am Freitag. Der Verdacht auf einen Medienaustritt blieb ohne Befund.

Nach dem Arbeitsunfall am Freitag auf dem Siltronic-Werksgelände in Freiberg sind die beiden Verletzten noch am selben Tag aus den Kliniken entlassen worden. Das teilte Susann Meerheim, Sprecherin der Landesdirektion Sachsen, mit. Die beiden Beschäftigte einer Partnerfirma – eine Frau und ein Mann – hatten über Augenreizungen und...
