Auf Umwegen zum Traumberuf: 22-jährige Erzgebirgerin gehört zu Sachsens besten Jungtischlern

Freiberg
Handwerkskunst aus Frauenstein: Annika Schuster gehört zu den Besten bei den Sächsischen Meisterschaften der Tischler. Dabei war Tischlerin zunächst nicht ihre erste Wahl für einen Beruf.
Mit handwerklichem Geschick hat sich Annika Schuster von Göhler Treppen aus dem Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf in die Spitze des sächsischen Tischler-Nachwuchses gearbeitet. Die 22-jährige Tischlergesellin gehörte bei den diesjährigen Sächsischen Meisterschaften der Tischlergesellen in Leipzig zu den zehn Besten im Freistaat.
