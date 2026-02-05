MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die B 101 war nach dem Unfall gesperrt.
Die B 101 war nach dem Unfall gesperrt. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Die B 101 war nach dem Unfall gesperrt.
Die B 101 war nach dem Unfall gesperrt. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Freiberg
Auffahrunfall auf B 101 bei Brand-Erbisdorf: Zwei Fahrerinnen verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Skoda-Fahrerin (37) wollte von der Bundesstraße 101 abbiegen. Eine Peugeot-Fahrerin (78) bemerkte das offenbar zu spät. Schaden: rund 10.000 Euro.

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Auffahrunfall am Dienstag auf der B 101 in Brand-Erbisdorf verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz wollte eine 37-jährige Skoda-Fahrerin gegen 15 Uhr von der Bundesstraße nach links in die Straße des Friedens abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Eine 78-Jährige fuhr mit ihrem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
15:45 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Ford kracht auf B 180 auf VW – Zwei Personen verletzt
Ein Ford-Fahrer bemerkte einen verkehrsbedingt haltenden VW offenbar zu spät.
Auf der B 180 in Stollberg bemerkt ein 81-jähriger Ford-Fahrer einen verkehrsbedingt haltenden VW offenbar zu spät.
Holk Dohle
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
13.01.2026
1 min.
Glätte-Unfall auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf: Peugeot-Fahrer verletzt
Bei einem Unfall auf der B 101 ist ein Peugeot gegen eine Leitplanke und einen Leitpfosten gestoßen.
Ein Peugeot-Fahrer verlor in der Nacht zum Dienstag auf der B 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Großhartmannsdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei hatte er Glück im Unglück.
Holk Dohle
Mehr Artikel