Auffahrunfall mit drei Lastern bei Nossen: A 4 nach langem Stau wieder frei

Wer am Samstag zum Shopping nach Dresden oder zum Wandern in die Sächsische Schweiz wollte, brauchte Geduld. Ein Unfall sorgte für Verkehrsbehinderungen.

Klipphausen.

Ein Auffahrunfall dreier Lastwagen hat am Samstag für einen langen Stau auf der A 4 in Richtung Dresden gesorgt. Der Abschnitt zwischen Nossen und Wilsdruff war am Vormittag vollgesperrt und konnte erst später einspurig befahren werden.