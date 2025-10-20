Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bernhard Wurzrainer an einer der drei Wallboxen vom Frauensteiner Hof in Frauenstein.
Bernhard Wurzrainer an einer der drei Wallboxen vom Frauensteiner Hof in Frauenstein. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Aufladen nur mit Abstrichen: Als E-Autofahrer unterwegs im mittelsächsischen Erzgebirge
Von Siiri Klose
In den vergangenen Jahren wurde das Ladesäulen-Netz in Mittelsachsen immer dichter – allerdings vor allem in den Städten. Für den Tourismus auf dem Land könnte das nachteilig sein – ein Stimmungsbild.

Unterwegs mit dem E-Auto im mittelsächsischen Erzgebirge? Da gäbe es mittlerweile keinen Grund zur Besorgnis, sagt Bernhard Wurzrainer. Der Österreicher betreibt seit 23 Jahren den Frauensteiner Hof in Frauenstein und legt mit seinem E-Auto oft genug die lange Strecke in die alte Heimat zurück. In Mittelsachsen haben es E-Autofahrer kaum...
