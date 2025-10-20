Aufladen nur mit Abstrichen: Als E-Autofahrer unterwegs im mittelsächsischen Erzgebirge

In den vergangenen Jahren wurde das Ladesäulen-Netz in Mittelsachsen immer dichter – allerdings vor allem in den Städten. Für den Tourismus auf dem Land könnte das nachteilig sein – ein Stimmungsbild.

Unterwegs mit dem E-Auto im mittelsächsischen Erzgebirge? Da gäbe es mittlerweile keinen Grund zur Besorgnis, sagt Bernhard Wurzrainer. Der Österreicher betreibt seit 23 Jahren den Frauensteiner Hof in Frauenstein und legt mit seinem E-Auto oft genug die lange Strecke in die alte Heimat zurück. In Mittelsachsen haben es E-Autofahrer kaum...