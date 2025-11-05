Auszeichnung für Freibergs Filmkultur: „Kino 5“ gewinnt Preis für das besonders gute Jahresprogramm

Auch große Multiplexkinos können kulturelle Impulse setzen: Das Kinopolis Freiberg wurde mit dem renommierten Kinopreis für sein herausragendes Jahresfilmprogramm 2024 ausgezeichnet.

Das Kinopolis Freiberg hat mit seiner Filmreihe „Kino 5“ einen bedeutenden Erfolg errungen: Für ein sehr gutes Jahresfilmprogramm 2024 wurde das Multiplexkino Ende Oktober mit dem renommierten Kinopreis des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand feierlich im Filmtheater Schauburg in...