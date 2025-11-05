Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Auszeichnung für Freibergs Filmkultur: „Kino 5“ gewinnt Preis für das besonders gute Jahresprogramm

Freibergs leidenschaftlichster Cineast Thomas Erler nahm die Auszeichnung für das Freiberger Kinopolis entgegen.
Freibergs leidenschaftlichster Cineast Thomas Erler nahm die Auszeichnung für das Freiberger Kinopolis entgegen. Bild: T. Erler/privat
Freibergs leidenschaftlichster Cineast Thomas Erler nahm die Auszeichnung für das Freiberger Kinopolis entgegen.
Freibergs leidenschaftlichster Cineast Thomas Erler nahm die Auszeichnung für das Freiberger Kinopolis entgegen. Bild: T. Erler/privat
Freiberg
Auszeichnung für Freibergs Filmkultur: „Kino 5“ gewinnt Preis für das besonders gute Jahresprogramm
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch große Multiplexkinos können kulturelle Impulse setzen: Das Kinopolis Freiberg wurde mit dem renommierten Kinopreis für sein herausragendes Jahresfilmprogramm 2024 ausgezeichnet.

Das Kinopolis Freiberg hat mit seiner Filmreihe „Kino 5“ einen bedeutenden Erfolg errungen: Für ein sehr gutes Jahresfilmprogramm 2024 wurde das Multiplexkino Ende Oktober mit dem renommierten Kinopreis des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand feierlich im Filmtheater Schauburg in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:00 Uhr
4 min.
Quizjagd Adlerduell bei Servus TV: Skisprunglegende Manfred Deckert und die irre Nummer mit seinem Telefonjoker
Ex-Adler im Quizduell: Toni Innauer, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern, Moderator Florian Lettner sowie Severin Freund, Gerd Siegmund und Manfred Deckert (von links).
Der deutsch-österreichische Länderkampf bei der Vierschanzentournee fasziniert jedes Jahr die Fans. Nun duellierten sich einstige Weitenjäger in Wien. Ein Vogtländer sorgt für die größten Lacher.
Thomas Prenzel
18.09.2025
3 min.
„Im Prinzip Familie“ – Kinopolis Freiberg zeigt 24. Ausgabe der Filmreihe „Tacheles“
Thomas Erler moderiert die Reihe „Tacheles“ im Kinopolis.
Die Kino-Reihe „Tacheles“ widmet sich im September dem Thema Kinder und Erzieher. Im Anschluss an den Dokumentarfilm gibt es eine Gesprächsrunde mit den Filmemachern.
Mathias Herrmann
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
22.10.2025
4 min.
Wenn Roland Kaiser ruft, dann kommen die Fans in Freiberg: „Manchmal möchte ich schon mit dir“
Agnieszka, Lotte, Michelle und Manja (v.l.) waren im Freiberger Kinopolis begeistert vom Roland-Kaiser-Film.
Das Kinopolis zeigt den Konzertfilm „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik“. Der Film präsentiert die größten Hits und gibt persönliche Einblicke. - Das Echo in Freiberg ist groß.
Mathias Herrmann
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
Mehr Artikel