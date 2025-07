Auto eines 19-Jährigen schleudert nahe Freiberg von der Fahrbahn

Der Pkw überschlug sich laut Polizei mehrfach. Der junge Fahrer wurde leicht verletzt.

Von der Fahrbahn geschleudert ist am Montagnachmittag ein Pkw Skoda auf der Hainichener Straße (S 205), etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Kleinwaltersdorf. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag informierte, war der 19-jährige Skodafahrer kurz nach 16 Uhr aus Richtung Freiberg in Richtung Langhennersdorf unterwegs, als das Fahrzeug in...