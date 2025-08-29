Autofahrer verletzen E-Bike- und E-Scooter-Fahrer in Freiberg und Müdisdorf

Die Fehler von zwei Autofahrern kosteten zwei Männern die Gesundheit.

Freiberg, Müdisdorf.

Zwei Autofahrer haben am Donnerstag in Freiberg und im Lichtenberger Ortsteil Müdisdorf zwei Zweiradfahrern die Vorfahrt genommen und sie verletzt. Der Fahrer eines VW-Kleintransporters nahm gegen 6.10 Uhr in Freiberg dem Fahrer eines E-Scooters auf der Käthe-Kollwitz-Straße die Vorfahrt. Der Unfallverursacher war auf der Berthelsdorfer Straße aus Richtung Langenrinne kommend unterwegs und wollte nach links abbiegen. Der 58-Jährige auf dem Scooter wurde bei dem Unfall leicht verletzt. In Müdisdorf nahm gegen 19.25 Uhr ein Autofahrer an der T-Kreuzung der Neuen Dorfstraße dem Fahrer eines E-Bikes die Vorfahrt. Der Zweiradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht. (kru)