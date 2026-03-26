B 101 bei Freiberg: Zwei Autos kollidieren

Ein Verkehrsunfall auf der B 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Freiberg führte am Donnerstagnachmittag zeitweise zu Stau.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Freiberg ereignet. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage der „Freien Presse“. Demnach wurde der Unfall der Polizei gegen 15.15 Uhr gemeldet. „Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Kollegen einen...