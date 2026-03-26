MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Ein Unfall passierte am Donnerstagnachmittag auf der B 101 zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf.
Ein Unfall passierte am Donnerstagnachmittag auf der B 101 zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf. Foto: Härtel
Ein Unfall passierte am Donnerstagnachmittag auf der B 101 zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf.
Ein Unfall passierte am Donnerstagnachmittag auf der B 101 zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf. Foto: Härtel
Freiberg
B 101 bei Freiberg: Zwei Autos kollidieren
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Verkehrsunfall auf der B 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Freiberg führte am Donnerstagnachmittag zeitweise zu Stau.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Freiberg ereignet. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage der „Freien Presse“. Demnach wurde der Unfall der Polizei gegen 15.15 Uhr gemeldet. „Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Kollegen einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:18 Uhr
1 min.
Lkw-Brand auf der A 72: Autobahn in Richtung Zwickau gesperrt
Ein Lkw-Brand auf der A 72 sorgt derzeit für Behinderungen nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf Umleitungsstrecken rund um Plauen.
Ein brennender Lastzug sorgt seit dem frühen Morgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn sowie auf den Straßen rund um Plauen. Was bisher bekannt ist.
Swen Uhlig
17.02.2026
2 min.
B 101 bei Brand-Erbisdorf: Ermittlungen der Polizei nach tödlichem Unfall dauern an
Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf.
Nach dem tragischen Unfall am Sonntagabend auf der B 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Großhartmannsdorf laufen die Untersuchungen.
Heike Hubricht
06:34 Uhr
2 min.
Nach Gold-Coup: Eislauf-Traumpaar lässt Zukunft offen
Auch nach ihrem Gold-Coup in Prag haben Minerva Hase (r) und Nikita Volodin ihre Zukunft offen gelassen.
Bei der Eiskunstlauf-WM in Prag holen Minerva Hase und Nikita Volodin in beeindruckender Manier Gold. Die Zukunft des deutschen Spitzenduos bleibt spannend.
24.02.2026
2 min.
Tödlicher Unfall in Brand-Erbisdorf: Waren Alkohol oder Drogen im Spiel?
Auf der B 101 in Brand-Erbisdorf wurde eine Fußgängerin von einem Auto erfasst.
Bei einem Verkehrsunfall auf der B 101 in Brand-Erbisdorf ist eine junge Frau (18) so schwer verletzt worden, dass sie ihr Leben verlor. Wie ist der Stand der Ermittlungen?
Cornelia Schönberg
06:32 Uhr
3 min.
Für eine Viertelmillion Euro wird Straße im Erzgebirge schick gemacht
Der schlechte Zustand der August-Bebel-Straße veranlasst die Gemeinde jetzt zum Bau.
Auf einem Abschnitt von 130 Metern wird die August-Bebel-Straße in Zschorlau gebaut. Weil auch Trinkwasser- und andere Leitungen saniert werden, wird das Vorhaben richtig teuer.
Heike Mann
26.03.2026
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
Mehr Artikel