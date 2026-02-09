MENÜ
Die Polizei führte am Sonntag auf der B 173 in Freiberg eine Verkehrskontrolle durch.
Die Polizei führte am Sonntag auf der B 173 in Freiberg eine Verkehrskontrolle durch. Bild: Harry Haertel
Freiberg
B 173 in Freiberg: Das ergab die Verkehrskontrolle der Polizei am Sonntag
Von Heike Hubricht
Routinekontrollen am Sonntagvormittag in Freiberg: Die Polizei prüfte die Fahrtüchtigkeit. Was kam dabei heraus?

Eine Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Freiberg am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 173 in Freiberg in Höhe der Anton-Günther-Straße (schwarzer Netto) durchgeführt. Zwischen 8.45 Uhr und 9.30 Uhr überprüften sie insgesamt 18 Verkehrsteilnehmer und deren Fahrzeuge. „Verstöße mussten wir nicht ahnden. Es gab nichts zu...
