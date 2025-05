Bachscher Remix in der Freiberger Nikolaikirche: Ein musikalisches Jubiläum

Der A-Cappella Kammerchor Freiberg feiert mit der h-moll Messe sein 35-jähriges Bestehen. Das Publikum darf sich auf Ostern und Weihnachten zugleich freuen.

Nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle glauben an Johann Sebastian Bach. Der Ausspruch wird dem Komponisten Mauricio Kagel zugeschrieben und umreißt die Flughöhe von Bachs musikalischem Werk. Bach war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts für die Kirchenmusik der Leipziger Thomas- und Nikolaikirche zuständig.