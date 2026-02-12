Baggerfahrer in Freiberg vom Pech verfolgt

Ein Baggerfahrer hat im Gewerbegebiet Muldenhütten in Freiberg eine Oberleitung gestreift. Damit löste er einen Domino-Effekt aus. Was genau passierte.

Dumm gelaufen: Ein 55-jähriger Baggerfahrer hat am Mittwoch im Gewerbegebiet Muldenhütten in Freiberg einen Domino-Effekt ausgelöst und damit einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht fuhr der Mann mit dem Bagger gegen 13.10 Uhr von einem Grundstück auf die Straße und streifte mit dem Ausleger eine Oberleitung. Infolgedessen brach der...