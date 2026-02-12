MENÜ
Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro.
Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Freiberg
Baggerfahrer in Freiberg vom Pech verfolgt
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein Baggerfahrer hat im Gewerbegebiet Muldenhütten in Freiberg eine Oberleitung gestreift. Damit löste er einen Domino-Effekt aus. Was genau passierte.

Dumm gelaufen: Ein 55-jähriger Baggerfahrer hat am Mittwoch im Gewerbegebiet Muldenhütten in Freiberg einen Domino-Effekt ausgelöst und damit einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht fuhr der Mann mit dem Bagger gegen 13.10 Uhr von einem Grundstück auf die Straße und streifte mit dem Ausleger eine Oberleitung. Infolgedessen brach der...
