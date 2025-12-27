MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Dammstraße in Freiberg. Noch sind die Bauarbeiten nicht abgeschlossen.
Die Dammstraße in Freiberg. Noch sind die Bauarbeiten nicht abgeschlossen. Bild: Wieland Josch
Die Dammstraße in Freiberg. Noch sind die Bauarbeiten nicht abgeschlossen.
Die Dammstraße in Freiberg. Noch sind die Bauarbeiten nicht abgeschlossen. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Bauarbeiten im Freiberger Stadtgebiet: Bleiben Straßen über den Winter hinweg gesperrt?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Zuger Straße ist eine wichtige Verbindung zumindest im Winter wieder durchweg befahrbar. Ist das überall so oder bleiben Straßen in Freiberg weiterhin gesperrt?

Seit Donnerstag sind die Arbeiten am ersten Bauabschnitt der Zuger Straße in Freiberg beendet. Für die Wintermonate ist die Straße wieder durchgängig befahrbar. Erst nach Ostern soll mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden. Vor allem die dortigen Gewerbetreibende werden dann vor Herausforderungen gestellt. War es beim ersten Bauabschnitt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:57 Uhr
2 min.
Vor Trump-Treffen: Selenskyj spricht mit Verbündeten
Spricht vor seinem Treffen mit Trump mit europäischen Verbündeten: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Archivbild)
Selenskyj stimmt sich vor dem Treffen mit Donald Trump mit dem Bundeskanzler und weiteren Europäern ab. Die Suche nach einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs geht weiter.
12.12.2025
1 min.
Straße in Freiberg nach sechs Monaten wieder befahrbar
Sanierung beendet: Die Heinrich-Heine-Straße in Freiberg ist wieder befahrbar.
Die Heinrich-Heine-Straße in Freiberg wurde am Freitagmorgen für den Verkehr freigegeben. Was bei der Sanierung alles gemacht wurde.
Holk Dohle
07:00 Uhr
3 min.
Verlorene Geldbörse in Freiberg: Das will der Finder mit seinem Lohn anstellen
Finder und Besitzerin der Geldbörse haben sich auf dem Christmarkt in Freiberg getroffen.
Über einen „Freie Presse“-Artikel wollte sich die Besitzerin des Portemonnaies beim unbekannten Finder bedanken. Er meldete sich und bekam seinen Finderlohn. Den will er aber nicht selbst behalten.
Johanna Klix
07:00 Uhr
2 min.
Lacher im Chemnitzer Stadtrat: AfD-Stadträte kommen mit den beiden AfD-Fraktionen durcheinander
Zwei Streitparteien innerhalb der AfD – zwei Fraktionen im Stadtrat.
Seit drei Monaten gibt es in Chemnitz zwei AfD-Fraktionen im Stadtrat. Das sorgt sogar in deren eigenen Reihen für Verwirrung.
Erik Anke
17:00 Uhr
3 min.
Küchenbummel zwischen den Jahren in Brand-Erbisdorf: Garnelen, Plätzchen, gute Laune
Koch Stephan Schiller hat Spaß mit den Gästen des Küchenzentrums in Brand-Erbisdorf.
Das Möbelhaus Alco an seinem Standort in Brand-Erbisdorf erfindet sich gerade neu. Nach den Feiertagen nutzten viele Menschen ihre Zeit für einen Bummel auf mehreren Etagen.
Wieland Josch
16:00 Uhr
3 min.
Zuger Straße in Freiberg wieder offen: Endlich wieder freie Fahrt, aber wie lange?
Franco Mitzlaff (l.) und Gunar Kuchling an der Zuger Straße in Freiberg.
Die Sanierung der Zuger Straße in Freiberg hat etwas länger gedauert. Die kommenden Etappen dürften für Anwohner und Gewerbetreibende aber noch fordernder werden.
Wieland Josch
Mehr Artikel