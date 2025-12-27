Bauarbeiten im Freiberger Stadtgebiet: Bleiben Straßen über den Winter hinweg gesperrt?

Freiberg
Mit der Zuger Straße ist eine wichtige Verbindung zumindest im Winter wieder durchweg befahrbar. Ist das überall so oder bleiben Straßen in Freiberg weiterhin gesperrt?
Seit Donnerstag sind die Arbeiten am ersten Bauabschnitt der Zuger Straße in Freiberg beendet. Für die Wintermonate ist die Straße wieder durchgängig befahrbar. Erst nach Ostern soll mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden. Vor allem die dortigen Gewerbetreibende werden dann vor Herausforderungen gestellt. War es beim ersten Bauabschnitt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.