Becker Umweltdienste weihen neuen Standort in Hilbersdorf ein

Die Firma Becker Umweltdienste hat am Freitag ihren neuen Standort an der Ahornstraße in Bobritzsch-Hilbersdorf eingeweiht. Dafür investierte des Familienunternehmen mehrere Millionen Euro.

Ein klares Bekenntnis zum Standort Freiberg: Die Firma Becker Umweltdienste hat am Freitag ihren modernen neuen Firmensitz an der Ahornstraße im Gewerbegebiet Ost bei Hilbersdorf feierlich eingeweiht. Mit einer Investition im knapp zweistelligen Millionenbereich entstanden ein Verwaltungsgebäude, Werkstatt sowie Stellflächen für 60...