Bedrohung, Diebstahl und Computerbetrug: Die nächsten Strafprozesse am Amtsgericht Freiberg

In mehreren Verfahren am Amtsgericht Freiberg stehen in der nächsten Woche Beziehungskonflikte mit strafrechtlichem Ausgang, Betäubungsmittelbesitz, Online-Betrug und Eigentumsdelikte im Fokus.

Mehrere Strafsachen wird das Amtsgericht Freiberg in der ersten Augustwoche verhandeln – von Bedrohung und Freiheitsberaubung über Körperverletzung bis hin zu Diebstahl und Computerbetrug. Hier ausgewählte Verfahren: