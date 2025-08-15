Bei den Freiberger „mineralinos“ kann man seine Urlaubsfunde bestimmen lassen

Freiberg
Der Kinderklub der terra mineralia freut sich über Kinder zwischen 7 und 12 Jahren, die gern Minerale sammeln.
Mit dem neuen Schuljahr finden die letzten vier Treffen und zwei Exkursionen der „mineralinos“ – dem Kinderklub der Terra mineralia – in diesem Jahr statt. Interessierte Kinder zwischen 7 und 12 Jahren können das Angebot testen und zu neuen Mitgliedern werden. Am Montag, 18. August geht es um 15.30 Uhr zum Beispiel um die Funde der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.