Bild: terra mineralia
Bild: terra mineralia
Freiberg
Bei den Freiberger „mineralinos“ kann man seine Urlaubsfunde bestimmen lassen
Redakteur
Von Jana Klameth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kinderklub der terra mineralia freut sich über Kinder zwischen 7 und 12 Jahren, die gern Minerale sammeln.

Mit dem neuen Schuljahr finden die letzten vier Treffen und zwei Exkursionen der „mineralinos“ – dem Kinderklub der Terra mineralia – in diesem Jahr statt. Interessierte Kinder zwischen 7 und 12 Jahren können das Angebot testen und zu neuen Mitgliedern werden. Am Montag, 18. August geht es um 15.30 Uhr zum Beispiel um die Funde der...
09:38 Uhr
2 min.
Ausgaben für Sozialhilfe deutlich gestiegen
Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mehr Geld für Sozialhilfe ausgegeben. (Symbolbild)
Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Anstieg von rund 15 Prozent bei den Sozialhilfeleistungen. Insgesamt flossen 20,2 Milliarden Euro, der größte Anteil davon in die Grundsicherung im Alter.
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
05.08.2025
1 min.
Neue Attraktion: Freiberger Terra mineralia bekommt spektakuläre Amethyststufe aus dem Erzgebirge
Eine fast 100 Kilogramm schwere Amethyststufe ist jetzt im Schloss Freudenstein zu bewundern. Doch wo stammt sie her?
Freie Presse
10.08.2025
4 min.
Mit Video: Das Brauhausfest in Freiberg: Die schönsten Bilder
 19 Bilder
Die Freiberger Brauerei hat am Sonnabend und Sonntag zum Feiern auf ihr Betriebsgelände eingeladen. Präsentiert wurde auch ein neues Maskottchen.
Steffen Jankowski
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
