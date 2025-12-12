Beinahe-Crash in Halsbrücke: Wer war der unbekannte Kleinwagenfahrer

In Halsbrücke entging der Fahrer eines Ford-Kleintransporters nur knapp einem Unfall. Ein brauner Pkw kam ihm gefährlich nahe.

Das hätte schlimm ausgehen können. In Halsbrücke hat der Fahrer eines Ford-Kleintransporters einen Unfall nur mit einer Notbremsung verhindern können. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, war der 43-Jährige am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Alten Meißner Straße in Richtung Altväterbrücke unterwegs, als ihm in...