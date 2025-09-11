Bekommt Freiberg einen Silberstadtkönig? - Damit überraschen die Kandidaten zur OB-Wahl

Mit Ideen zu Bahnhof, Johannisbad und Tivoli sind die fünf Kandidaten bei der Wahldebatte der „Freien Presse“ aufgetreten. Zwei Kandidaten sorgten für besondere Unterhaltung.

Zwei der fünf Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg können sich vorstellen, beim Bergstadtfest nicht von einer Silberstadtkönigin begleitet zu werden und statt dessen einen Silberstadtkönig zu krönen. Das zählte am Donnerstagabend zu den überraschenden Antworten bei der von „Freie Presse“-Redakteuren moderierten Wahldebatte....