Beliebtes Tool zur OB-Wahl: Welcher Freiberg-Kandidat passt zu Ihnen?

Der „Freie Presse“-Wahlchecker zeigt anhand von 18 Fragen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Positionen der fünf OB-Kandidaten an. Am Sonntag wird gewählt.

Freiberg. Mehr als 2600 Nutzerinnen und Nutzer haben den Wahlchecker der „Freien Presse“ bereits genutzt. Der Wahlchecker ist eine Art Wahl-O-Mat und soll vor der Oberbürgermeisterwahl in Freiberg am 28. September 2025 Orientierung geben.

Zu Beginn der kurzen Abfrage erscheint eine Einführung mit den fünf Kandidaten. Mit einem Klick auf „Los geht‘s“ startet die Befragung. Sie ist anonym; man muss sich nicht anmelden und keinen Namen eingeben.

Im Anschluss beantworten die Nutzerinnen und Nutzer 18 Fragen zu aktuellen Themen der Stadt, zum Beispiel zu Radwegen, zur Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbeflächen oder zur Klimaneutralität. Zu jeder Frage stehen vier Antwortmöglichkeiten bereit, von voller Zustimmung bis zur völligen Ablehnung. Die Abfrage läuft automatisch weiter, ein Zurückgehen ist möglich.

Zum Schluss werden die eigenen Antworten mit den Positionen der fünf Bewerber verglichen: Steve Ittershagen, Stefan Krinke, Philipp Preißler, Christian Pudack und Jens Uhlemann. Daraus ergibt sich eine Rangliste, die zeigt, mit wem die größte inhaltliche Übereinstimmung besteht.

Alle Beiträge zur OB-Wahl 2025 in Freiberg finden sich unter www.freiepresse.de/mittelsachsen/freiberg/wahl-freiberg. Den Livestream zur Wahldebatte der „Freien Presse“ kann man sich unter www.freiepresse.de/wahldebatte-fg noch einmal anschauen. (cor)