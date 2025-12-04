Bergparade im Fackelschein: Freiberg erwartet bis zu 25.000 Gäste

Die Bergparade in Freiberg lockt am 6. Dezember Tausende an. 300 Berg- und Hüttenleute marschieren durch die Altstadt.
Zur Bergparade im Fackelschein am Samstag, 6. Dezember werden bis zu 25.000 Gäste in der Silberstadt Freiberg erwartet, die den Marsch der rund 300 Berg- und Hüttenleute durch die historischen Altstadtgassen miterleben möchten. Die Parade bildet traditionell jedes Jahr den Höhepunkt des Freiberger Christmarktes. Musikalisch begleitet werden die Mitglieder der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft vom Bergmusikkorps Saxonia Freiberg und dem Jugendblasorchester Bernsdorf. Dieses spielt außerdem gegen 19 Uhr bergmännische Blasmusik auf dem Christmarkt. Die Parade beginnt 17 Uhr in der Lessingstraße und endet ca. 18.15 Uhr in der Petrikirche mit einem Berggottesdienst. Rechtzeitiges Kommen sichert gute Plätze entlang der Route. (fp)