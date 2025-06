Bergparade zum 38. Freiberger Bergstadtfest: 750 Berg- und Hüttenleute machen ihre Aufwartung

Die traditionelle Bergparade ist am Sonntagmittag auf dem zentralen Platz der Stadt angekommen. Zum Abschluss erklingt natürlich der traditionelle Steigermarsch. Das Fest geht noch weiter bis zum Feuerwerk um 22.30 Uhr.

Der Oberberghauptmann zieht voran: Professor Bernhard Cramer führt an der Seite von Silberstadtkönigin Laura I. die traditionelle Parade an. Sie begann nach dem Berggottesdienst im Dom, sammelte sich am Schlossplatz und zog dann über den Altstadtring in die Erbische Straße, weiter zum Obermarkt und nach einer Ehrenrunde über den Petriplatz...