Bergstadtfest: 100.000 feiern – und hinterlassen neun Tonnen Müll

Müllentsorgung ist beim Bergstadtfest eine besondere Herausforderung. Wie das Unternehmen Becker Umweltdienste das gestemmt hat und wo außerdem noch geholfen wurde.

Als am Montagmorgen damit begonnen wurde, die große Bühne des Bergstadtfestes auf dem Freiberger Obermarkt abzubauen, da war der große Platz, auf dem vier Tage gefeiert wurde, noch einigermaßen verschmutzt. Rund 100.000 Besucher zum Fest hinterlassen auch eine Menge Müll. Am Dienstag werkelten die Handwerker immer noch am Bühnenabbau, aber...