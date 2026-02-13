MENÜ
Das BIZ in Freiberg ist umgezogen und bis auf weiteres in der Agentur für Arbeit in Hainichen untergebracht.
Das BIZ in Freiberg ist umgezogen und bis auf weiteres in der Agentur für Arbeit in Hainichen untergebracht.
Freiberg
Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Freiberg zieht vorübergehend nach Hainichen
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Da das BIZ in Freiberg wegen Umbauarbeiten geschlossen ist, werden die Leistungen bis auf weiteres in Hainichen angeboten.

Das Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Freiberg ist umgezogen und bis auf weiteres in der Agentur für Arbeit Hainichen, Bahnhofstraße 22, untergebracht. Das BIZ in Freiberg ist wegen Umbauarbeiten vorübergehend geschlossen. Die Räume werden modernisiert und barrierefrei umgestaltet. Damit sollen die Angebote besser auf...
