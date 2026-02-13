Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Freiberg zieht vorübergehend nach Hainichen

Freiberg
Da das BIZ in Freiberg wegen Umbauarbeiten geschlossen ist, werden die Leistungen bis auf weiteres in Hainichen angeboten.
Das Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Freiberg ist umgezogen und bis auf weiteres in der Agentur für Arbeit Hainichen, Bahnhofstraße 22, untergebracht. Das BIZ in Freiberg ist wegen Umbauarbeiten vorübergehend geschlossen. Die Räume werden modernisiert und barrierefrei umgestaltet. Damit sollen die Angebote besser auf...
