Beschädigter Pkw in Freiberg fiel der Polizei auf

Freiberg
Eine Beschädigung an einem entgegenkommenden Pkw fiel Beamten auf und die kontrollierten den Fahrer. Der war betrunken hinter dem Lenkrad unterwegs.
In der Karl-Kegel-Straße in Freiberg war einer Polizeistreife Mittwochnacht gegen 22.15 Uhr eine stark beschädigte Frontstoßstange eines entgegenkommenden Pkw Honda aufgefallen. Die Beamten hielten das Auto an. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,44 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgte eine...
