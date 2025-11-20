Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vor einer Verkehrskontrolle fiel Beamten eine kaputte Stoßstange an einem Auto auf.
Vor einer Verkehrskontrolle fiel Beamten eine kaputte Stoßstange an einem Auto auf. Bild: Marcus Brandt/dpa/Archiv
Freiberg
Beschädigter Pkw in Freiberg fiel der Polizei auf
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Beschädigung an einem entgegenkommenden Pkw fiel Beamten auf und die kontrollierten den Fahrer. Der war betrunken hinter dem Lenkrad unterwegs.

In der Karl-Kegel-Straße in Freiberg war einer Polizeistreife Mittwochnacht gegen 22.15 Uhr eine stark beschädigte Frontstoßstange eines entgegenkommenden Pkw Honda aufgefallen. Die Beamten hielten das Auto an. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,44 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgte eine...
