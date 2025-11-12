Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Detlev Müller
Freiberg
Bestseller „Marianengraben“ erstmals im Freiberger Theater auf der Bühne
Von Freie Presse
Am Samstag zeigt das Freiberger Theater 19.30 Uhr das Schauspiel „Marianengraben“. Einen Tag später wird es 17 Uhr zum Kino.

Freiberg.

Die Uraufführung des Schauspiels „Marianengraben“ (Foto) nach dem Besteller von Jasmin Schreiber ist am Samstag, 15. November, 19.30 Uhr erstmals in einer Bühnenfassung von Schauspielchef Stephan Bestier und der Dramaturgin des MiT Catharina Jacobi im Mittelsächsischen Theater Freiberg (MiT) zu sehen. Schreibers Roman erzählt von der jungen Paula, die nach dem Tod ihres Bruders nachts auf dem Friedhof auf Helmut trifft, der ebenso seine Frau verloren hat. Am Sonntag, 16. November, 17 Uhr wird das Theater in der Reihe „MiTFilm“ zum Kino. Zum Auftakt ist Peter Schamonis Film „Frühlingssinfonie“ zu sehen, der die besondere Liebesgeschichte Robert Schumanns und Clara Wiecks erzählt. (fp) Foto: Detlev Müller/Theater

