Bestseller „Marianengraben“ erstmals im Freiberger Theater auf der Bühne

Die Uraufführung des Schauspiels „Marianengraben“ (Foto) nach dem Besteller von Jasmin Schreiber ist am Samstag, 15. November, 19.30 Uhr erstmals in einer Bühnenfassung von Schauspielchef Stephan Bestier und der Dramaturgin des MiT Catharina Jacobi im Mittelsächsischen Theater Freiberg (MiT) zu sehen. Schreibers Roman erzählt von der jungen Paula, die nach dem Tod ihres Bruders nachts auf dem Friedhof auf Helmut trifft, der ebenso seine Frau verloren hat. Am Sonntag, 16. November, 17 Uhr wird das Theater in der Reihe „MiTFilm“ zum Kino. Zum Auftakt ist Peter Schamonis Film „Frühlingssinfonie“ zu sehen, der die besondere Liebesgeschichte Robert Schumanns und Clara Wiecks erzählt. (fp)