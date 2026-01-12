Besucherinteresse groß: Sonderschau im Schloss Freudenstein verlängert

Freiberg
Die Ausstellung der Kustodie der TU Bergakademie Freiberg bleibt bis zum 25. Januar geöffnet. Die Sonderschau widmet sich der Geschichte und den Aufgaben der Kustodie.
Die Ausstellung der Kustodie der TU Bergakademie Freiberg im Schloss Freudenstein bleibt bis zum 25. Januar geöffnet. Das teilte die Universität mit und begründete die Verlängerung mit dem großen Besucherinteresse. Die Öffnungszeiten entsprechen weiterhin denen der terra mineralia – Dienstag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, und Samstag/Sonntag,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.