Kinoleiter Sven Sinner hofft auf viele Besucher für das Weihnachtsprogramm im Kinopolis.
Kinoleiter Sven Sinner hofft auf viele Besucher für das Weihnachtsprogramm im Kinopolis. Bild: Isabel Mixa
Thomas Erlers Filmtipp für Weihnachten in Freiberg: „Medicus 2“.
Thomas Erlers Filmtipp für Weihnachten in Freiberg: „Medicus 2“. Bild: Wieland Josch
Einen abwechslungsreichen Dezember gibt es im Dezember im Kinopolis Freiberg.
Einen abwechslungsreichen Dezember gibt es im Dezember im Kinopolis Freiberg. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
„Besucherzahlen ein wenig besser als 2024“: Kinopolis Freiberg zieht durchwachsene Bilanz
Von Mathias Herrmann
Große Geschichten flimmerten dieses Jahr im Kinopolis Freiberg über die Leinwand. Zum Geburtstag soll es ein besonderes Event im einzigen Kino der Region Freiberg geben.

Ein spannendes Kinojahr geht zu Ende. Im Freiberger Kinopolis waren Filme wie der „Minecraft-Film", „Lilo & Stitch“, „Das Kanu des Manitu“ sowie „Die Schule der magischen Tiere 4“ erfolgreich, sagt Kinoleiter Sven Sinner. Seine Bilanz fällt durchwachsen aus: Insgesamt seien die Besucherzahlen in diesem Jahr ein wenig besser als...
