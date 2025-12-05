„Besucherzahlen ein wenig besser als 2024“: Kinopolis Freiberg zieht durchwachsene Bilanz

Freiberg
Große Geschichten flimmerten dieses Jahr im Kinopolis Freiberg über die Leinwand. Zum Geburtstag soll es ein besonderes Event im einzigen Kino der Region Freiberg geben.
Ein spannendes Kinojahr geht zu Ende. Im Freiberger Kinopolis waren Filme wie der „Minecraft-Film", „Lilo & Stitch“, „Das Kanu des Manitu“ sowie „Die Schule der magischen Tiere 4“ erfolgreich, sagt Kinoleiter Sven Sinner. Seine Bilanz fällt durchwachsen aus: Insgesamt seien die Besucherzahlen in diesem Jahr ein wenig besser als...
