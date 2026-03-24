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Der Diebstahl zweier Gabelstapler (Symbolbild) wurde vor dem Schöffengericht in Freiberg verhandelt.
Der Diebstahl zweier Gabelstapler (Symbolbild) wurde vor dem Schöffengericht in Freiberg verhandelt. Foto: Mathias Herrmann
Der Diebstahl zweier Gabelstapler (Symbolbild) wurde vor dem Schöffengericht in Freiberg verhandelt.
Der Diebstahl zweier Gabelstapler (Symbolbild) wurde vor dem Schöffengericht in Freiberg verhandelt. Foto: Mathias Herrmann
Freiberg
Bewährungsstrafen nach dreistem doppelten Gabelstapler-Diebstahl in Freiberg
Von Mathias Herrmann
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Ein ehemaliger Mitarbeiter fuhr 2024 mit zwei Gabelstapler im Wert von 55.000 Euro vom Gelände seines Ex-Arbeitsgebers. Vor dem Amtsgericht Freiberg endete die Verhandlung mit zwei Bewährungsstrafen.

Das Bild am Amtsgericht Freiberg war imposant. Drei muskulöse Männer saßen auf der Anklagebank. Ihnen wurde gemeinschaftlicher Diebstahl zur Last gelegt. Es ging um zwei Gabelstapler der Marken Jungheinrich und Linde, die im März 2024 aus den Hallen eines Solarunternehmens gestohlen wurden. Deren Gesamtwert lag bei 55.000 Euro.
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