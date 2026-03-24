Bewährungsstrafen nach dreistem doppelten Gabelstapler-Diebstahl in Freiberg

Freiberg
Ein ehemaliger Mitarbeiter fuhr 2024 mit zwei Gabelstapler im Wert von 55.000 Euro vom Gelände seines Ex-Arbeitsgebers. Vor dem Amtsgericht Freiberg endete die Verhandlung mit zwei Bewährungsstrafen.
Das Bild am Amtsgericht Freiberg war imposant. Drei muskulöse Männer saßen auf der Anklagebank. Ihnen wurde gemeinschaftlicher Diebstahl zur Last gelegt. Es ging um zwei Gabelstapler der Marken Jungheinrich und Linde, die im März 2024 aus den Hallen eines Solarunternehmens gestohlen wurden. Deren Gesamtwert lag bei 55.000 Euro.
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