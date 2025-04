Bewegung, Rhythmus und vor allem viel Spaß: Freie Plätze für Tanz an der Musikschule Mittelsachsen

Gefördert werden sollen Fantasie und Körpergefühl.

Mittelsachsen.

An den Musikschulen in Mittelsachsen gibt es freie Plätze für Kinder, die gerne tanzen. In Freiberg (4 bis 8 Jahre), Flöha (4 bis 10 Jahre), Mittweida (6 bis 8 Jahre) und Döbeln (9 bis 12 Jahre) können Mädchen und Jungen in den genannten Altersgruppen sofort in die Tanzgruppen einsteigen. Es gehe um Bewegung, Rhythmus und vor allem um Spaß, erklärt Julia Pikos von der Mittelsächsischen Kultur gGmbH. In den Tanzstunden würden die kleineren Kinder spielerisch verschiedene Tänze kennen lernen. Gefördert werden sollen Fantasie und Körpergefühl. Bei den größeren Kindern würde zudem an der eigenen Ausdruckskraft gearbeitet. Anmeldungen sind im Internet möglich. (fp)

www.kultur-mittelsachsen.de/musikschule-anmeldung-2/